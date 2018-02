Deel dit artikel:











Gelredag 3 maart - Stadsmuseum Harderwijk

HARDERWIJK - De Gelredag van 3 maart staat in het teken van Harderwijk als Gelderse universiteitsstad. Tussen 1648 en 1811 stond in Harderwijk de Gelderse universiteit. Studenten uit de hele provincie kwamen naar de oude Zuiderzeestad om te studeren. Wie goed kijkt, vind nog overal overblijfselen van het studentenleven in Harderwijk. Het Stadsmuseum is de centrale plek van deze Gelredag. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur is het museum in een mooi stadspaleis gratis toegankelijk. De zalen belichten alle interessante periodes uit de Harderwijkse geschiedenis. Natuurlijk is er veel aandacht voor de visserij, maar er is ook een zaal speciaal ingericht over de Gelderse Academie.

Vanuit het Stadsmuseum zijn er vijf rondwandelingen door Harderwijk. De gebouwen die een speciale rol speelden in het studentenleven krijgen de speciale aandacht tijdens deze ontdekkingstocht. In het stadsmuseum kunt u ook de bijzondere wisseltentoonstelling van de kunstenaar Jan Egas bewonderen. Zijn olieverfschilderijen zijn verwant aan het surrealisme. Flarden van dromen, gekoesterde herinneringen uit zijn kindertijd en wonderlijke spelingen der natuur versmelten met oude landkaarten en fragmenten uit foto’s. Elkaar wezensvreemde elementen ontmoeten elkaar en gaan onverwachte relaties aan, waardoor magische werelden worden opgeroepen. Historicus Rudolf Bosch vertelt in het Stadsmuseum drie keer een verhaal over zijn onderzoek waarmee hij in januari promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is nu aan het stadsarchief van Harderwijk verbonden als streekarchivaris van de Noordwest-Veluwe. Zijn proefschrift gaat over de stedelijke financiën in het Hertogdom Gelre. Bezoekadres: Donkerstraat 4 in Harderwijk (parkeren op het Klooster of de parkeergarage Houtwal)