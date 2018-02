Wageningen Universiteit haalt video van internet

WAGENINGEN - De universiteit van Wageningen (WUR) heeft een openbaar college van YouTube verwijderd. Dat schrijft NRC.

Het verwijderen van de video over planologie zou zijn gebeurd na bezwaren van een projectontwikkelaar. In het college wordt de geschiedenis van een bouwproject van SADC gepresenteerd, volgens NRC op een manier die de ontwikkelaar niet aanstaat.

De krant schrijft dat de docent van het verwijderde college de Wageningse universiteit een gebrek aan ruggengraat verwijt. Het gaat om emeritus hoogleraar Arnold van der Valk. 'Ik sta volledig achter de inhoud. Er is geen onvertogen woord in gezegd', zegt hij.

De universiteit meldt in een reactie aan NRC: 'Het filmpje voldoet niet aan de kwaliteitscriteria. We willen zo geen onderwijs geven of partij zijn in een conflict.'

De (Engelstalige) video die is weggehaald duurt 7 minuten en was bedoeld voor potentiële studenten aan het Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions, een samenwerkingsverband van de WUR en de TU Delft.

In het college legt Van der Valk uit hoe politiek, macht en geld de ruimtelijke ordening beïnvloeden.

