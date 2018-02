Klomp bij De Vijverberg besmeurd met verf

ULFT - De klomp die de voorgevel van stadion De Vijverberg in Doetinchem siert, is besmeurd met verf.

De geel-rode kleuren lijken te duiden op een bezoek van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer. Onder de klomp staan de getallen 0570 geschreven, het kengetal van de stad in Overijssel.

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):

Gevechten op het veld

De verhoudingen tussen supporters van de twee voetbalclubs zijn bekoeld geraakt sinds het promotieduel in Doetinchem op 22 mei 2016. Supporters van De Graafschap betraden na de degradatie het veld, waarbij enkelen in gevecht gingen met onder meer spelers van Go Ahead Eagles.



De Graafschap laat weten niet in te willen gaan op de besmeuring van de klomp om geen olie op het vuur te gooien. Het is niet bekend of er aangifte wordt gedaan. De Doetinchemse voetbalclub speelt zondagmiddag 4 maart de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in Deventer. Eerder dit seizoen werd in Doetinchem met 1-1 gelijkgespeeld.

