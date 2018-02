Deel dit artikel:











Overval Lienden: meisje (17) vrijgelaten De slachtoffers. Foto: Archief Omroep Gelderland

LIENDEN - Het meisje van 17 dat verdacht wordt van een gewelddadige overval op een ouder echtpaar in Lienden is weer op vrije voeten. Dat meldt de politie. Ze blijft verdachte in de zaak.

De overval op een woning aan de De Hofstede gebeurde een jaar geleden, op 26 januari. De bewoners werden 's avonds overvallen door twee mannen en een vrouw. De man werd bespoten met pepperspray en hij werd zwaar mishandeld. De overvallers gingen er zonder buit vandoor. In het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland was meerdere keren aandacht voor de overval. Het meisje werd herkend op camerabeelden. De politie is nog op zoek naar de andere twee overvallers.