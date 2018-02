Twee doden na schietpartij in café: forse celstraffen geëist

De verdachten van de dubbele moord in Nijmegen (Tekening: Hans Veen)

NIJMEGEN - Tegen de Nijmeegse broers Gjordan D. (43) en Björn D. (38) is dinsdag respectievelijk 15 en 17 jaar geëist vanwege een schietpartij in Nijmegen waarbij twee doden vielen. De officier van justitie acht doodslag bewezen.

In de nacht van 9 op 10 mei 2016 kwamen de Marokkaanse broers Najim en Othman E. door pistoolschoten om het leven in Café Istanbul in winkelcentrum Malvert.

Volgens justitie pleegden de Nijmeegse broers moord in vereniging. De jongste zou een aantal schoten hebben gelost op een van de slachtoffers, waarvan twee doen die al op de grond lag. De oudste zou op beide slachtoffers hebben geschoten. Dat ontkent hij.

Gezamenlijk zouden de twee 22 kogels hebben afgevuurd, waarvan er 18 de slachtoffers hebben geraakt..'Dit treffen is een voorbeeld van een geweldsexplosie in het criminele milieu', aldus de officier van justitie.

Ruzie om drugs

Aanleiding voor de schietpartij was vermoedelijk een ruzie om drugs. De slachtoffers waren bekenden van de politie en hadden vastgezeten voor geweldsdelicten.

Tegen de eigenaar van het café is zes maanden cel geëist voor het laten verdwijnen van bewijsmateriaal. De man zou beelden van de schietpartij in het water hebben gegooid. Hij ontkent dat.

Woensdag komen de advocaten van de verdachten aan het woord.

