Lees nu mee: Gelderland Stemt in Doesburg

ARNHEM - Vandaag is de rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland aangekomen in de gemeente Doesburg, pal voor het gemeentehuis. Het programma wordt deze keer gehost door Favoriet FM.

Folkloredansgroep de Meulenvelders - gewoon, voor de gezelligheid

De uitzending begon met Piet Vree van folkloredansgroep de Meulenvelders. Niet omdat hij een grote speler is in het lokale, politieke landschap, maar omdat Extra FM ook "markante personen" in de uitzending wilde. Gewoon, voor de gezelligheid.

Piet was er bij voor de gezelligheid en om de politici mogelijk nog een paar interessante danspasjes te leren zodat ze voor de verkiezingen een beetje loskomen. Daarnaast werd er ook meteen door hem benadrukt hoe belangrijk het is voor inwoners van de gemeente om zich te kunnen ontplooien - bijvoorbeeld door middel van dans. Hij hoopte dan ook dat de gemeenteraad blijft investeren in recreatie.





Roken Blokman - Mosterdhoeve

Ook de tweede gast Roken Blokman valt in de categorie "markante personen". Hij staat bekend als, zoals de radio DJ's beschrijven, de mosterdman. Want hoewel Blokman niet al te veel over de lokale democratie weet, weet hij wel alles van mosterd.

Blokman runt zijn lokale onderneming al jaren met trots en zijn mosterdkunsten zijn beloond met veel faam en interesse vanuit de hele regio. Iedereen wil zijn mosterd. Zijn grootste wens voor de gemeenteraadsverkiezingen is dat er genoeg ruimte voor hem overblijft om zijn ding te kunnen blijven doen. Want hij merkt dat de bureaucratie nog wel eens voor een hoop lastige, administratieve rompslomp zorgt.

Paul Staring - Warenhuis Staring

Wederom een lokale ondernemer die zich graag wilde uitten over de lokale politiek. Hoewel Paul Staring zelf geen politicus is, heeft hij direct te maken met gemeentebeleid.

Hij maakt zich zorgen over een issue waar ondernemers niet per se meteen aan denken; de natuur. Want hoewel hij zijn bedrijf natuurlijk ontzettend belangrijk vindt, wil hij ook de mooie natuur van Doesburg behouden. Daarom roept hij de gemeente op: blijf investeren in duurzaamheid. Als er meer mogelijkheid vanuit de gemeenteraad komt voor duurzame oplossingen, dan denkt hij dat ondernemers ook meer initiatief gaan tonen.

Stan Hillenaar - CDA Doesburg

De volgende gast is de eerste politici van de uitzending. Stan Hillenaar is fractielid van CDA Doesburg en lokale opticien.

De politicus/opticien vertelt dat één van de belangrijkste punten waar de partij op wil focussen, het bieden van een podium voor de burger is. Iedereen heeft een mening, maar vaak weten mensen niet eens hoe zij deze mening kunnen laten horen. Door online nieuwe mogelijkheden aan te bieden en bijeenkomsten te organiseren, wil de partij samen met inwoners aan de slag gaan om Doesburg leefbaarder te maken.

Appie van de Beek & Henk Beijen - Stadspartij Doesburg

Na een korte break ging de uitzending verder met Appie van de Beek en Henk Beijen, fractieleden van de lokale Stadspartij Doesburg. De partij vindt het belangrijk om dichtbij de burger te staan.

"Een actieve partij die midden in Doesburg haar roots heeft", zo beschreef Henk Beijen de partij. Haar speerpunten zijn dan ook helemaal gefocust op de burger en de sociale voorzieningen waar zij recht op heeft. De afstand tussen de burger en de politiek moet verkleind worden, vinden de fractieleden. Daarvoor gaan ze direct in gesprek met inwoners zodat ze de stem van de burger in hun programma kunnen verwerken.

Eén belangrijk punt dat werd besproken was de vergrijzing; een iets minder leuke ontwikkeling die er aan zit te komen. Volgens de partijleden is het belangrijk dat Doesburg zich zo goed mogelijk voorbereidt op deze tijd. Ouderen moeten de juiste voorzieningen ontvangen en jongeren moeten genoeg mogelijkheden krijgen om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Jongeren meer betrekken bij de lokale politiek is volgens de politici dan ook een zeer goed idee; zij zijn immers de toekomst.

Kijk hier live mee: