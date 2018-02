Deelnemers loterij zamelen 110.000 euro in voor Vitesse

ARNHEM - De achterban van Vitesse heeft geld ingezameld voor de club. Doordat de supporters meededen aan de VriendenLoterij hebben zij dit jaar 110.062 euro opgehaald voor de jeugdopleiding.

De deelnemers aan de VriendenLoterij krijgen de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel, club of vereniging te spelen.



Vitesse gebruikt de schenking voor scholing in de jeugdopleiding, zodat kinderen naast hun voetbalopleiding op een toekomst in de maatschappij worden voorbereid. Niet alle kinderen stromen namelijk door naar het betaalde voetbal.