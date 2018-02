Klokken aan Eusebius zijn weer te zien

ARNHEM - Eindelijk is het zover: sinds dinsdag zijn weer drie werkende kerkklokken aan de toren van de Eusebius te zien. Dat laat de Stichting Eusebius weten. De wijzerplaten zaten jarenlang verscholen achter steigers.

Na een blikseminslag in juni was het uurwerk helemaal buiten werking. Nu zijn aan drie kanten de nieuwe klokken met verlichting weer te zien met de juiste tijd. De klokken zijn gerenoveerd en voorzien van led-verlichting.

De restauratie van de toren is in volle gang. De verwachting is dat de kerk in 2019 uit de steigers is.

