Directeur weg bij Zevenheuvelenloop

NIJMEGEN - Ronald Veerbeek stopt als directeur van Stichting Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Per 1 april gaat hij aan de slag als manager Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) op Sportcentrum Papendal in Arnhem.

Veerbeek krijgt in het CTO de leiding over een team van zestien medewerkers die de topatleten begeleiden die op het nationale trainingscentrum trainen en wonen.

'Papendal huisvest zo'n 100 topatleten en zo'n 400 sporters trainen er dagelijks', zegt hij. 'Al die judoka's, atleten, volleyballers, handballers en ook buitenlandse sporters die hier komen sporten en studeren moeten optimaal gefaciliteerd worden. Daar ben ik voor.'

De inwoner van Nijmegen (43) gaf bijna negen jaar leiding aan de Zevenheuvelenloop, Marikenloop en later ook de Stevensloop in de Waalstad. Mede dankzij Veerbeek staan jaarlijks in Nijmegen wereldtoppers aan de start van de Zevenheuvelenloop.

Onder Veerbeek meer lopers in Nijmegen

Sinds de geboren Varssevelder in Nijmegen de scepter zwaait kwamen er ongeveer 20.000 hardlopers meer naar Nijmegen, onder meer door Zevenheuvelennacht en Stevensloop. Vorig jaar deden in november bijna 30.000 lopers mee aan de Zevenheuvelenloop en Zevenheuvelennacht mee. Veerbeek: 'Daarmee zitten we wel aan het plafond, denk ik. De verbeteringen zitten in de kwaliteit van het evenement. Elk jaar zijn er 60 tot 70 A4'tjes met verbeterpunten.'

Wereldrecord

De 15-kilometerwedstrijd in november is de snelste race ter wereld over die afstand; het wereldrecord staat sinds 2010 op naam van Leonard Komon uit Kenia met 41 minuten en 13 seconden. Vorig jaar kwam winnaar Joshua Cheptegui uit Oeganda dicht bij de tijd van Komon. Hij kwam 4 seconden te kort om het wereldrecord op de 15 kilometer in handen te krijgen.

Na zijn aantreden zette Veerbeek de in 2008 ingezette lijn om het duurzaamste hardloopevenement van Nederland te worden door. In 2017 draaide de Zevenheuvelenloop voor het eerst volledig op groene stroom.

Duurzame evenementen

'Ik neem met een goed gevoel afscheid van de Stichting Zevenheuvelenloop', zegt de Achterhoeker. 'We hebben veel stappen gezet in de verduurzaming en professionalisering van onze evenementen en steeds meer hardlopers uit het hele land weten de weg naar onze evenementen te vinden. Nijmegen is een echte hardloopstad en ik heb er alle vertrouwen in dat dit zo blijft.'

De laatste klus als hardloopdirecteur in Nijmegen beleeft Ronald Veerbeek op 18 maart. Dan staat de vierde Stevensloop op het programma. Deelnemers aan deze loop kunnen kiezen tussen 5 en 10 kilometer en een halve marathon.