Trainer Hellinga vertrekt bij Dynamo

APELDOORN - Volleybalclub Draisma Dynamo uit Apeldoorn moet op zoek naar een nieuwe trainer. Bas Hellinga vertrekt na drie seizoenen.

'Na 21 jaar als speler en coach in de eredivisie kies ik voor wat anders', licht de 41-jarige Hellinga toe. De docent biologie wil zich na de play-offs volledig richten op zijn maatschappelijke loopbaan en zijn gezin.

Hellinga wil zijn periode bij Dynamo in stijl afsluiten. Hij heeft alle vertrouwen in zijn ploeg in de kampioenspoule. 'Wij zijn verre van favoriet. Orion zal kampioen moeten worden. Dat geldt ook voor Groningen. Vanuit een underdogpositie kunnen wij voor een geweldige verrassing gaan zorgen.'

Het bestuur van Dynamo beraadt zich over de opvolging van Hellinga.