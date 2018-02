Fabeltjeskrant stort zich op Vliegveld Lelystad

HOENDERLOO - Actiegroep Red de Veluwe, die ageert tegen de uitbreiding van Vliegveld Lelystad, heeft een ludieke manier bedacht om het protest tegen de uitbreiding luister bij te zetten. De actievoerders spelen Meneer De Uil van De Fabeltjeskrant als troefkaart.

In een filmpje op YouTube vegen de actievoerders de vloer aan met de leiding van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

'Het is Schiphol dat het land regeert', zegt Meneer De Uil in het filmpje onder meer tegen de nieuwe en digitale generatie kijkbuiskinderen.

Het filmpje, de tekst gaat verder onder de video:

Marjolein Rotsteeg uit Hoenderloo van Stichting Red de Veluwe legde bij Nieke Hoitink op Radio Gelderland uit dat haar buurvrouw op het idee kwam: 'Kun je makkelijk monteren. Kun jij niet even een tekst maken, vroeg ze. Zij is daarna druk aan het monteren gegaan. Alle lof naar haar', aldus Rotsteeg.

Luister hier het gesprek terug:

In het filmpje rept Meneer De Uil over 'sjoemelcijfers' in de krant. Rotsteeg daarover: 'De cijfers in de milieueffectrapportage (het rapport dat de effecten voor het milieu door de uitbreiding van het vliegveld beschrijft, hvv) kloppen niet. Maar komt er een nieuwe rapportage? Nee, ze maken het kloppend. En dat is sjoemelen.'

Rotsteeg zegt goede hoop te hebben dat het filmpje door de beleidsmakers wordt opgepikt. 'Meneer De Uil heeft uitstekende connecties daar.'

Generaties kinderen groeiden op met De Fabeltjeskrant en keken dagelijks naar de belevenissen van Bor de Wolf, Ed en Willem Bever, Gerrit de Postduif, Juffrouw Mier en Lowieke de Vos. De eerste aflevering was in 1968 te zien.

Zie ook: Dossier Vliegveld Lelystad