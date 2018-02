Burgemeester Bruls start Nijmeegse stemwijzer

ARNHEM - Burgemeester Hubert Bruls heeft maandagmiddag de aftrap gegeven voor een campagne die Nijmegenaren naar de stembus moet helpen te krijgen. Hij deed dat door een kort filmpje te vertonen en de Nijmeegse Stemwijzer te presenteren.

Bruls vindt het van groot belang dat zo veel mogelijk Nijmegenaren gaan stemmen, zodat de gemeenteraad een zo getrouw mogelijke afspiegeling wordt van de Nijmeegse samenleving. Om de opkomst te bevorderen zet de gemeente diverse middelen in. Zo zijn er twee promotiefilmpjes, waarvan er eentje speciaal gericht is op jongeren.

Lokale thema's

Daarnaast kunnen Nijmegenaren vanaf vandaag gebruik maken van de stemwijzer MijnStem, een hulpmiddel waarmee kiezers inzicht krijgen in de standpunten van de politieke partijen op lokale thema’s. Aan de hand van verschillende stellingen geeft de gebruiker aan in hoeverre hij of zij het hier mee eens is. De gebruiker kan tijdens het invullen ook de motivering van de deelnemende politieke partijen lezen. Na afloop worden de ingevulde antwoorden vergeleken met de standpunten van de deelnemende politieke partijen en wordt duidelijk welke partijen het meest aansluiten bij de gebruiker.

