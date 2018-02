Deze jongeren staan op een kieslijst

ARNHEM - Op 21 maart gaan we naar de stembussen om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Duizenden mensen stellen zich verkiesbaar, en staan op de kieslijst van een politieke partij. En dat raadsleden alleen maar oudere mensen zijn is een fabeltje, er zijn namelijk een hoop jonge raadsleden. We zetten ze op een rij.

In Wageningen is de lijsttrekker van SP het jongste kandidaat-raadslid aldaar. Moomin-Moslim Ait-Imchi is 19 jaar, en wil vooral de politiek in door zijn politieke voorkeur: 'Ik vind het socialisme, gelijkheid en solidariteit zeer belangrijk in onze pluriforme samenleving. Immers is elk mens, in beginsel, gelijk en is het belangrijk dat wij de mensen met bijvoorbeeld een lager inkomen ondersteuning bieden. Ik vind solidariteit het cement van een fatsoenlijke samenleving. Ook vind ik het belangrijk dat zowel de jongeren als de ouderen worden gehoord in Wageningen en dat deze met elkaar een gesprek aangaan", legt hij uit.

Wat ook belangrijk is dat jongeren best wel vaak met eigen initiatieven komen Tom den Nooijer (SGP Oldenbroek)

De tiener vindt het erg belangrijk om dingen te kunnen veranderen. Want een 'verandering gebeurt via de politiek en daarom heb ik de keuze gemaakt om de gemeenteraad in te gaan.'

Iets doen voor je gemeente

En natuurlijk is gaat het, zoals bij de meeste volksvertegenwoordigers, ook bij Ait-Imchi om de gemeente waar hij woont: 'Ik vind het belangrijk dat Wageningen socialer wordt. Dat Wageningers die hulp nodig hebben, ook daadwerkelijk hulp krijgen. Wageningers die niet gehoord worden, dat zij ook gehoord worden. Dit is, naar mijns inziens, nu niet altijd het geval.'

Moomin-Moslim Ait-Imchi in GLD Stemt (tekst gaat verder onder de video):



Luisterend oor

Tom den Nooijer uit Oldebroek is 17, en staat ook op de lijst. Twee weken na de verkiezingen wordt hij 18, dus dan zou hij plaatst mogen nemen in de raad. Eerder vertelde hij al waarom hij jongeren wil vertegenwoordigen in de politiek: 'Wat ook belangrijk is dat jongeren best wel vaak met eigen initiatieven komen. Dan is het belangrijk dat de gemeente een luisterend oor is, en kijkt wat de gemeente te bieden heeft.'

Tom den Nooijer in StraatKonijnen. (tekst gaat verder onder de video):



Maatschappij

Amy van der Lee (21) staat op nummer twee op de lijst van de VVD in Culemborg. Haar liefde voor politiek is op school ontstaan: 'Al vanaf mijn eerste les maatschappijleer was mijn interesse gewekt in de politiek. Vandaar dat ik bestuurskunde ben gaan studeren, een studie waar ik veel heb geleerd en nog steeds leer over openbaar bestuur', aldus Van der Lee.

Meepraten over besluiten is voor haar een belangrijk punt.'In één van de eerste vakken werd behandeld dat ambtenaren altijd de politiek moeten volgen, toen dacht ik, nee, ik wil er ook over mee praten. Vanuit daar aangesloten bij de VVD en kenbaar gemaakt dat ik graag lokaal actief wilde worden en de gemeenteraad wel in zou willen, vandaar dat ik nu mooie plek 2 heb op de lijst!'

Amy van der Lee en Bas van Heem in StraatKonijnen. (Lees verder onder de video):



Veel jongeren op de lijst

Iedereen mag in principe pas op de kieslijst staan als hij of zij 18 jaar of ouder is. Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag weliswaar op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad. Je moet een Nederlandse nationaliteit hebben en woonachtig zijn in de gemeente waar je in de gemeenteraad gaat.

En er staan nog meer jongeren op de lijst in de provincie. H

In Brummen staat de 19-jarige Merijn van As op de lijst. Hij is verkiesbaar voor D66 in de gemeente. De Brummenaar is voor het eerst verkiesbaar.

In Zutphen staat de 19-jarige Ida in 't Veld op de lijst. Ze is lijstduwer, dus er is een kleine kans dat ze in de gemeenteraad plaatst mag nemen. Ze staat op de lijst van de SP, niet heel vreemd omdat ze al lange tijd actief is voor de jongerenafdeling van de SP.

Bas van Heem staat in Culemborg op de lijst. Hij is 18 jaar, en wil graag namens de SP de raad in.

De 18-jarige Lars Verploegen staat op nummer 7 bij de Wijchense VVD. De scholier richt zich met name op zijn leeftijdsgenoten in de gemeente.

In Epe staat de 22-jarige Joyce Spijker op de lijst. Ze is de nummer 4 van de Dorpspartij.