Quiz leert kinderen alert te zijn in het verkeer

WINTERSWIJK - Basisschoolleerlingen in onder meer Doetinchem, Ulft en Winterswijk krijgen de komende tijd een verkeersquiz aangeboden. De lessen moeten bijdragen aan de opvoeding van de kinderen in het Achterhoekse verkeer.

'Het is belangrijk dat scholen aandacht besteden aan verkeersveiligheid. Leerlingen moeten op een veilige manier op school kunnen komen. De verkeersveiligheid rondom scholen heeft daarom onze constante aandacht', stelt Rik Gommers. De wethouder van Winterswijk geeft de verkeersles woensdag in zijn gemeente in samenwerking met de stichting Verkeersonderwijs.nl.



De quiz van het online verkeerseducatieprogramma VerkeersLokaal bestaat uit vragen over verkeerssituaties in bijvoorbeeld Winterswijk. Aan ouders wordt gevraagd mee te kijken als hun kind de vragen invult. Naast een lokale quiz in Winterswijk zijn er ook quizzen gemaakt voor basisscholen in Doetinchem, Aalten, Gendringen en Ulft.