Schaatsbaan Arnhem heeft dankzij de hoogte al een ijslaag

De baan ligt op een hoogte van 72 meter en dat maakt volgens ijsmeester Gerrit Wijers nou net het verschil. 'Het is hier altijd wel een graad of anderhalve graad kouder, dan heb je al een voorsprongetje. We hebben gisteren de baan vol laten lopen. Het is een klein laagje, maar het begin is er.'

Misschien dinsdag marathon

'De aankomende dagen wordt het helder weer. Dat is voor de nachttemperatuur prima, maar overdag krijgen we de zon erbij. Dat is de grootste spelbreker. Maar volgens de voorspellingen gaat de temperatuur richting het weekend flink onderuit. En dan zou dinsdag misschien een dag kunnen zijn voor een marathon hier. De schaatsers zitten nu nog in het buitenland, die kunnen dan meteen naar Arnhem komen.'