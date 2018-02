Rijnstate helpt patiënten zo snel mogelijk na stroomstoring

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem begint deze dinsdag met het inhalen van de afspraken die maandag niet konden doorgaan door de stroomstoring. Het ziekenhuis blies tientallen operaties af en ook poliklinische afspraken konden niet doorgaan.

Dat gold maandagmiddag niet alleen voor het ziekenhuis in Arnhem, maar ook voor de vestigingen in Arnhem-Zuid, Velp en Zevenaar.

Woordvoerder Maaike de Ridder van het ziekenhuis schat dat ruim honderd patiënten moesten worden teleurgesteld, 'want je wilt graag worden geholpen als je wordt opgeroepen voor een ingreep. Maar er was naast teleurstelling ook begrip voor de situatie.'

Vele patiënten die telefonisch niet konden worden bereikt, meldden zich maandag voor niets bij de balie. De Ridder: 'Door de stroomstoring konden we niet in alle computers en er was 's ochtends niet van alle afspraken een uitdraai.'

Dat het ziekenhuis telefonisch tijdelijk niet bereikbaar was, hielp in dit geval niet. Personeel moest met mobiele telefoons patiënten bellen.

Nieke Hoitink in gesprek met De Ridder:

Operaties deze en volgende week

Patiënten die voor een ingreep gepland stonden, hoeven niet weken te wachten verzekert de woordvoerster. 'We beginnen vandaag met het inhalen van de achterstand. Deze en volgende week willen we de operaties doen.'

Het ziekenhuis kampte maandag met drie terugvallen, nadat het noodsysteem was teruggeschakeld naar het hoofdnet. 'Het net was kennelijk niet stabiel genoeg en dan klapt de hoofdvoorziening er toch weer uit. Bij een stroomstoring gaat er altijd wel iets stuk, maar door deze terugvallen was de schade groter.'

Hoe groot de schade is, is onduidelijk. De Ridder: 'We gaan wel kijken hoe we op noodstroom kunnen blijven zolang het hoofdnet niet stabiel genoeg is.'

De stroomstoring die 52.000 aansluitingen in Arnhem en wijde omgeving trof, begon maandag rond 11.20 uur. Omstreeks 17.00 uur had iedereen weer stroom.

