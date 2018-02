Siberische vrieskou op komst: volgende week -12

ARNHEM - Slecht nieuws voor koukleumen: na het weekend gaat het 's nachts flink vriezen. Volgens weervrouw Britta van Gendt kan het begin volgende week wel -12 worden in Gelderland. Overdag schommelt het kwik dan rond het vriespunt.

De boosdoener is een zeer sterk hogedrukgebied boven Scandinavië. Diepvrieskou boven Siberië en Finland zou met een oost tot noordoostelijke stroming na het weekend via Polen en Duitsland naar ons land kunnen bewegen. Dat resulteert dan in strenge nachtvorst.

Zonnig en droog

De komende dagen blijft het overdag nog ruim boven nul. De zon schijnt daarbij uitbundig en het blijft droog. In de nachten vriest het dan licht tot lokaal matig. Vanaf zaterdag wordt het steeds kouder.

De Arnhemsche IJsclub Thialf (AIJCT) bereidt zich inmiddels voor op een schaatsmarathon op natuurijs.

