Vrouw ziet haar auto in vlammen opgaan Foto: Roland Heitink

LOENEN - Bij een huis aan de Voorsterweg in Loenen (gemeente Apeldoorn) is in de nacht van maandag op dinsdag een auto in vlammen opgegaan.

De brand werd rond 1.20 uur ontdekt door de eigenaresse, die wakker was geworden. Toen ze naar buiten keek, zag ze dat haar Mini Cooper in lichterlaaie stond. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. De overblijfselen van de auto worden onderzocht door de technische recherche. De politie sluit brandstichting niet uit. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl