Falend NEC kan zorgen voor sportief faillissement eerste divisie

NIJMEGEN - De eerste divisie is een vreemde competitie. En door het falen van NEC wordt dit nog eens extra benadrukt.

De Nijmegenaren waren de onbetwiste titelfavoriet, maar maken dit volstrekt niet waar. NEC heeft de hoogste begroting, de beste selectie en een bank met spelers die bij vrijwel alle eerste divisionisten in de basis zouden staan. Maar de hooggespannen verwachtingen worden niet waargemaakt. NEC verprutste voor de winterstop al een voorsprong van zeven punten op Fortuna Sittard. En is door de zwakke serie na de winterstop, waarin meer werd verloren dan gewonnen, inmiddels ingehaald door Jong Ajax. De achterstand is nu drie punten.

Als NEC geen kampioen wordt, kunnen de Nijmegenaren nog rechtstreeks promoveren via een tweede plaats in de eerste divisie. Maar dat zou wel meteen het sportieve faillissement van die competitie betekenen. De eerste divisie heeft dan namelijk een kampioen die niet mag promoveren (Jong Ajax) en een hekkensluiter die niet kan degraderen. Dat laatste is helemaal bizar, omdat die regel tijdens het seizoen is ingevoerd.

En dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij Achilles'29, dat vorig seizoen wel degradeerde. Als die regel toen tijdens het seizoen zou zijn ingevoerd, was de Groesbeekse club nu dus nog eerste divisionist en waren de financiële problemen ongetwijfeld minder groot geweest.

Competitievervalsing in plaats van verrijking

Bovendien is het hele idee van doorstroming via de voetbalpiramide daarmee definitief mislukt. De eerste club die degradeerde, was FC Oss in 2010. Maar die club kwam een jaar later na een tweeluik tegen uitgerekend Achilles weer terug in de eerste divisie. En Achilles'29 maakte als enige amateurclub de stap naar de eerste divisie in 2013, maar is daar na de degradatie van vorig seizoen weer uit verdwenen. Verder zijn er alleen beloftenteams ingestroomd, maar mede door hun wekelijks wisselende samenstelling zorgen die eerder voor competitievervalsing dan dat ze een verrijking zijn. De supporters van NEC zijn heel duidelijk met hun mening over de beloftenteams

Sportief gedrocht

Ook het aantal deelnemers aan de play-offs om promotie is erg hoog met acht ploegen in het toetje van het seizoen. Aangezien de kampioen en de vier beloftenploegen niet meedoen, betekent dit dat meer dan de helft van de ploegen in de eerste divisie nog kan meedoen aan de play-offs. Een weinig selectief criterium dus, want in theorie kan de nummer dertien van de competitie zich nog via de stand kwalificeren. En de beloftenteams zorgen ook voor onduidelijke standen bij de periodetitels. Zo groeit de eerste divisie steeds meer uit tot een sportief gedrocht.