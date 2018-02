Deel dit artikel:











Dode vrouw gevonden in huis Hattem; verdachte aangehouden Foto: News United / Stefan Verkerk

HATTEM - In een huis aan de Kraaijenbergstraat in Hattem is maandagavond een dode vrouw gevonden.

De politie sluit een misdrijf niet uit. Er is een man aangehouden, die mogelijk betrokken was bij de dood van de vrouw. De omgeving is afgezet. De technische recherche doet onderzoek. Bij de politie kwam er een melding binnen dat de vrouw dood in huis lag. Wie de melding deed, wil de politiewoordvoerster niet zeggen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl