Edese erepenning voor Jan Siebelink (80)

EDE - Schrijver Jan Siebelink heeft de erepenning van de gemeente Ede ontvangen.

Dat gebeurde maandagavond in cultureel centrum Cultura, waar ter ere van de tachtigste verjaardag van Siebelink een feestelijk programma was georganiseerd. Burgemeester René Verhulst reikte de erepenning en de daarbij behorende oorkonde uit.

Siebelink, die 13 februari 80 werd, kreeg de penning 'als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn zeer bijzondere prestaties op literair gebied en zijn ambassadeurschap voor Ede'.

Siebelink was jarenlang docent Frans aan het Marnix College in Ede. In zijn vrije tijd schreef hij boeken. In 2000 werd hij fulltime schrijver. Bij het grote publiek werd hij bekend door zijn roman Knielen op een bed violen (2005).