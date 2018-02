Forse schade bij De Zwaluwhoeve; wellnesscentrum blijft dinsdag dicht

HIERDEN - Een brand heeft maandag veel schade aangericht bij De Zwaluwhoeve in Hierden. Het wellnesscentrum blijft in elk geval dinsdag nog dicht.

'Er is heel veel waterschade en drie sauna's zijn verloren gegaan', vertelt woordvoerster Hester van den Bos. Alle gasten die hadden gereserveerd, zijn ingelicht. 'Zowel via telefoon als per mail.' Hoeveel mensen moesten worden teleurgesteld, weet ze niet. 'Maar het was inderdaad een flinke klus.'

Naar ander resort

De gasten kunnen terecht bij een van de andere vijf wellnesscentra van de International Wellness Resorts, zoals De Veluwse Bron in Emst. Ook kunnen ze hun boeking verplaatsen.

De ontruiming verliep volgens de woordvoerster vlekkeloos. Hoeveel gasten er op dat moment in De Zwaluwhoeve waren, weet ze niet. Ook over de oorzaak van de brand kan ze niets melden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei eerder dat de brand mogelijk is ontstaan bij een sauna op de eerste verdieping.

