Arnhemse ijsclub gaat voor eerste marathon op natuurijs foto Omroep Gelderland

ARNHEM - De Arnhemsche IJsclub Thialf, AIJCT, bereidt zich voor op een schaatsmarathon op natuurijs. De baan van de club is maandag onder water gezet. 'De kans dat er een marathon in Arnhem verreden wordt is groot', zegt ijsmeester Gerrit Wijers zonder twijfel.

'Het gaat aankomend weekend serieus vriezen', legt Wijers uit. 'En dus gaan we voor een marathon, de eerste marathon op natuurijs deze winter in Nederland. Het moet kunnen.' Het vriest nu 's nachts al en gedurende de week neemt de vorst verder toe tot zo'n 4 à 5 graden onder nul. In het weekeinde kan het plaatselijk zelfs 6 tot 8 graden onder nul worden. Ook de temperaturen overdag gaan omlaag. In het weekend komt het kwik nauwelijks boven de nul graden. Al eerder geschaatst Voor een natuurijsbaan waar goed op geschaatst kan worden, is minimaal 2,5 à 3 centimeter ijs nodig. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) wil 3 centimeter ijs voor een marathon op natuurijs. Met de dalende temperaturen houden ze er bij de AIJCT rekening mee dat dit haalbaar is. Er werd eerder in februari ook al een paar dagen geschaatst op de baan die op Sportpark 't Craneveld ligt. Vorige winter probeerde de club ook al de eerste marathon op natuurijs van Nederland te krijgen, maar dit lukte uiteindelijk niet. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl