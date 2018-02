Jeanette wordt niet geopereerd door stroomstoring: 'Balen, ik had veel vla ingekocht'

De patiënte kwam voor een kaakoperatie, maar die ging vanwege de stroomstoring niet door. 'Enorm balen, want ik heb allerlei voorbereidingen getroffen, zoals op m'n werk', vertelt Kasberg.

De meeste gedupeerde patiënten tonen begrip voor de situatie. 'Overmacht', vindt Kasberg. 'Maar het is wel even schakelen. De operatie heeft voor mij best wel een impact, want ik mag zes weken niet eten daarna.'

Schade aan het netwerk

Na de stroomstoring schakelde het ziekenhuis over naar een noodstroomvoorziening. Maar er ontstond ook schade aan het netwerk van het ziekenhuis. Artsen konden daardoor niet bij alle medische dossiers.

'Daardoor konden we niet weten welke patiënten er op het programma stonden vanmiddag, en wat er gedaan moest worden bij deze patiënten. We konden niet bij gegevens uit het verleden', vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Ook op de locaties in Zevenaar, Velp, Arnhem-Zuid konden patiënten niet terecht.

Patiënten krijgen nieuwe afspraak

Dinsdag gaan alle poliklinische afspraken en operaties weer gewoon door. Alle gedupeerde patiënten krijgen een nieuwe afspraak.

Kasbergs kaakoperatie is over twee weken opnieuw gepland: 'Ik had een flinke voorraad vla ingekocht, voor na de operatie. Die raakt over de datum', bedenkt ze zich. 'Ach ja, of toch maar opeten.'

