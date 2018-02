Omroep N presenteert: vrouwendebat in Hoevelaken

HOEVELAKEN - Vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten van lokale politieke partijen gaan woensdag 21 februari om 20.00 uur met elkaar in debat vanuit De Klepperman in Hoevelaken. Het debat is live te volgen op radio, tv en internet (Omroep N en Nijkerk Nieuws).

Nelleke den Besten (columnist voor De Stad Nijkerk) leidt het debat, Ely Hackmann begeleidt de één-op-één-gesprekken waar de dames elkaar toe uitdagen. Op de agenda staan onder meer zorg, veiligheid en vertrouwen in de politiek.

Meerdere debatten

Het vrouwendebat is onderdeel van een reeks uitzendingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Begin februari gingen politici al in gesprek met jongeren, in maart volgen debatten met ondernemers en ouderen.

Op maandagavond 19 maart, in de week waarin inwoners naar de stembus mogen, volgt nog een lijsttrekkersdebat vanuit het stadhuis.

Zorg

Tijdens het vrouwendebat staan 'gewone' onderwerpen op de agenda, maar er wordt ook aandacht besteed aan de rol en positie van vrouwen in de lokale politiek en samenleving.

Iedere partij vaardigt maximaal twee vrouwen af om het debat te voeren. De centrale gesprekken gaan over zorg, veiligheid en vertrouwen in de politiek.

In de afgelopen regeerperiode is de verantwoordelijkheid voor de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de participatiewet bij gemeenten komen te liggen. Hoe kijken de vrouwen hiertegenaan? Wat gaat goed, wat kan beter? Waar staan we over vier jaar?