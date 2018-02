Zakkenroller slaat keer op keer toe

LOCHEM - Ze komt keer op keer voorbij, in verschillende plaatsen bij nieuwe zaken. Als zakkenroller dupeerde ze mensen in Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk, Apeldoorn en Lochem.

Van die laatste daad toont Bureau GLD woensdagavond camerabeelden. In dat geval slaat ze toe bij de Lidl en weet een portemonnee van een slachtoffer af te pakken.

Ook van de diefstal in Apeldoorn is beeld. Eerst slaat ze toe bij Lucardi en even later nog een keer bij een kledingzaak in Apeldoorn.

De politie hoopt dat iemand de vrouw herkent, zodat de zaken opgelost kunnen worden.