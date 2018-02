Man pint drie keer met gestolen passen

ARNHEM - Uit een verpleeginstelling in Arnhem worden geld en bankpasjes gestolen. En een man pint bij drie plekken met die gestolen passen.

De man die met de gestolen passen pint, is goed in beeld. Hij pint bij twee supermarkten en een tankstation. Het gaat om een man met een groene jas, hij is licht getint, ongeveer 25 jaar oud en heeft een opgeschoren kapsel. Naast de jas draagt hij op de beelden een lichtblauwe spijkerbroek en sportschoenen.

De politie hoopt dat de man wordt herkend.

Bekijk hier meer beelden: