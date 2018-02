Deel dit artikel:











Explosie Apeldoorn: bijna 3 jaar cel en tbs in hoger beroep

APELDOORN - Het gerechtshof in Arnhem heeft een 30-jarige Apeldoorner in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar en 326 dagen gevangenisstraf en tbs met voorwaarden. De man heeft volgens de rechtbank in maart 2016 in huis kranten met benzine besprenkeld en in brand gestoken.

Door de daaropvolgende explosie werd de zijgevel van het huis weggeblazen. De Apeldoorner was er toen al vandoor gegaan, maar kon later alsnog aangehouden worden. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar er werden wel enkele geparkeerde auto's vernield. De man werd door de rechtbank eerder veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zie ook: Explosie in huis Apeldoorn: jaar cel en tbs