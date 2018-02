Glastuinbouw Gelderland wil uiteindelijk zonder gas

Enkele tuinbouwbedrijven lopen zelfs al voor op dit proces. De amarylliskwekerij van Martijn Evers uit Angeren heeft al sinds 2012 geen aardgas meer nodig. Biomassa was voor hem de betere en toen vooral de goedkopere oplossing.

Ambitie sector ligt bij aardgasvrij in 2040

2040 lijkt nog ver weg, maar volgens chrysantenkweker David van Tuijl uit Brakel gaat de tijd wat dat betreft ook weer snel. David stookt net als de meeste tuinders nog op aardgas. Ook wekt hij zijn eigen stroom ermee op. Hij hoopt wel een paar jaar eerder dan 2040 om te kunnen schakelen. Het is niet alleen zijn doel om straks van het aardgas af te zijn, maar van alle fossiele brandstoffen. Er is niet één oplossing voor het energieprobleem. Niet iedere oplossing is ook op elke locatie weer mogelijk. Meestal ligt de oplossing in de combinatie.

Drie wegen naar gasloos werken in de glastuinbouw

Volgens Harrie Vreman van brancheorganisatie LTO Glaskracht Nederland zijn er drie hoofdoplossingen bij het vervangen van het aardgas. Minder energie verbruiken is al een begin volgens Vreman. Hij denkt dat de glastuinbouw nog wel tot een derde kan besparen. Als een belangrijke warmtebron voor de toekomst wordt aardwarmte gezien, maar dat is technisch nog niet overal mogelijk. En natuurlijk alternatieve energie. Dat wil zeggen naast biomassa natuurlijk ook wind- en zonne-energie. Nu is de tuinbouw nog verantwoordelijk van ruim 7,5 procent van de aardgasconsumptie.

Nu het aardgas uit Groningen snel minder zal worden en de prijs wellicht snel zal stijgen, wordt het voor de sector mogelijk noodzakelijk om sneller te moderniseren. Daarbij hangt veel af van de prijs en beschikbaarheid van het gas, de beschikbaarheid van nieuwe technieken en de mogelijkheid om ook in financiële zin sneller te kunnen investeren.