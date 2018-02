'Je vertrouwt niemand meer', Rika heeft het zwaar na diefstal

ARNHEM - Het doet Rika du Toit uit Zutphen nog steeds veel. In december vorig jaar werd haar pinpas gestolen terwijl ze een visje aan het kopen was op de markt. Binnen de kortste keren wordt er geld van haar rekening gehaald. Vanavond doet ze haar verhaal bij Bureau GLD.

De vrouw komt achter de diefstal als ze weer in haar scootmobiel wil stappen. 'Ik zag ineens dat de ritsen van mijn tas open waren, dat overkomt mij normaal nooit. En toen zag ik meteen dat mijn portemonnee weg was', vertelt Rika.

'Dat stomme wijf', dacht ik, 'die moet dat gedaan hebben, dat kan niet anders.' Ze doelt op een vrouw die bij de aankoop van de vis zich opvallend gedroeg. Ze stond in de buurt van het slachtoffer en kwam tot tweemaal terug, zonder iets te kopen.

Tekst gaat verder onder de video

Een nare ervaring

De diefstal heeft veel impact op Du Toit. 'Het feit dat iemand je spullen pakt en dat je het niet doorhebt, dat is echt een hele nare ervaring', aldus een zwaar geëmotioneerde Rika. 'Ze moeten gewoon van je spullen afblijven.'

Inmiddels zijn er weken voorbij, maar naar de markt gaan met hetzelfde plezier als voorheen zit er niet meer in. 'Je kijkt echt om je heen en als er iemand dichtbij loopt, dan loop ik weg. Ik voel me erg onzeker en heel emotioneel.'

En het verdwenen vertrouwen in de medemens doet Du Toit nog het meest. 'Ik voel me echt wantrouwig tegenover mijn medemens. En dat vind ik erg, want zo ben ik niet. Dit heeft veel impact, je vertrouwt niemand meer en dat vind ik heel erg.'

Bureau GLD

Vanavond in Bureau GLD het hele verhaal van Du Toit. Haar verhaal onderstreept de ergernis van velen. In de uitzending beelden van een vrouw die in heel Gelderland meerdere slachtoffers maakt door diefstallen uit tassen.