Loren (20) schrijft liedjes voor Duits Songfestival

HEDEL - Er zit een Gelders tintje aan de voorrondes van het Duitse Songfestival. Loren Nine Geerts uit Hedel schreef aan twee nummers mee. 'Ik kon het niet geloven. Ik dacht echt: ok, hoe dan??', reageert de 20-jarige.

Van de in totaal zes liedjes schreef Loren mee aan twee nummers: My Own Way en Jonah. Dat laatste nummer schreef ze onder anderen met Axel Ehnström. Die deed in 2011 voor Finland mee aan het Eurovisiesongfestival als Paradise Oskar.

Loren mocht meedoen aan een speciaal schrijverskamp voor het Duitse Songfestival. Daar ontmoette ze de kandidaten en konden ze overleggen waar de liedjes over moesten gaan.

30% kans

Komende donderdag zit de 20-jarige Hedelse naast de artiesten de show te bekijken in Berlijn. Ze vindt het lastig haar kansen in te schatten.

'Statistisch gezien maak ik 30% kans dat een van mijn liedjes wint, maar je weet het nooit. Iedereen kan verbazendwekkend goed zingen en de liedjes zijn heel goed', benadrukt ze.

Nederlandse 'Birdy'

Loren werd een paar jaar geleden bekend bij het grote publiek door de zoektocht naar de Nederlandse Birdie van radio-dj Giel Beelen. Daarna heeft ze niet stil gezeten. Ze rondde twee jaar geleden de Herman Brood Academie af en is druk als singer/songwriter.