Naakte 'horrorclown' loopt rond in Kootwijkerbroek

KOOTWIJKERBROEK - Diverse kinderen in Kootwijkerbroek zijn afgelopen dagen geconfronteerd met een, soms naakte, 'horrorclown'. Scholen in de buurt adviseren ouders hun kinderen niet alleen van en naar school te laten lopen.

Op Facebook schrijft een bezorgde moeder: 'Ons zoontje is in onze tuin lastig gevallen door een horrorclown, fietste op een vouwfiets die hij in de sloot gooide en vervolgens in de tuin, naakt, rare handelingen verrichte bij zichzelf...' Dat gebeurde zondagmiddag tussen 14.15 en 14.45 aan de Dwarsgraafweg in Kootwijkerbroek. Volgens de vrouw had de clown blauw haar en een bebloed gezicht. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan.

Verschillende outfits en soms naakt

Zeker twee scholen in de omgeving hebben maandag een waarschuwingsmail naar ouders verstuurd, zo ook de reformatorische Rehobothschool in Kootwijkerbroek. Volgens directeur Paans zijn er bij hem meerdere meldingen over de clown binnengekomen.

Over het signalement van de clown kan de directeur niet veel zeggen: 'Hij verkleedt zich op verschillende manieren en is soms naakt. Voor kinderen is dat heel erg, dat wil je liever niet.' De clown is maandag voorzichtig besproken op school. Paans: 'We hebben de leerlingen gewaarschuwd: mocht je iets verdachts of vreemds zien, blijf niet hangen maar loop door, en wees samen alert.'

Politie doet onderzoek

De clown heeft inmiddels ook de aandacht van de politie. Tegen de Barneveldse Krant zegt een woordvoerder: 'We nemen het wel serieus en gaan het dus ook onderzoeken. Ik kan nog niet zeggen wat de stand van zaken op dit moment is.'