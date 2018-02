Deel dit artikel:











Brand in wellnesscentrum De Zwaluwhoeve onder controle News United/Alfred Ruitenga Foto: Omroep Gelderland

HIERDEN - Wellnesscentrum De Zwaluwhoeve in Hierden is maandagmiddag ontruimd. Er woedde een uitslaande brand in een rieten dak.

De brand is inmiddels onder controle, meldt woordvoerder Frank Schipholt van de veiligheidsregio rond 17.30 uur. Het rieten dak wordt weggehaald. De hulp is ingeroepen van het speciale rietteam van de brandweer uit Kootwijkerbroek. UPDATE: Forse schade bij De Zwaluwhoeve; wellnesscentrum blijft dinsdag dicht Volgens de woordvoerder woedde de brand op de eerste verdieping, mogelijk in de buurt van een sauna. Alle gasten konden op tijd in veiligheid worden gebracht. De brandweer rukte uit met vier bluswagens en een hoogwerker. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidde, schaalde de brandweer op naar 'zeer grote brand'. Volgens de brandweer is de gemeente Harderwijk ingeschakeld voor het regelen van opvang van bezoekers. Zie ook: Grote brand in sauna De Zwaluwhoeve Hierden; gasten moeten pand uit Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl