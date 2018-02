Meisje van 17 zit vast voor woningoverval

LIENDEN - Een meisje van 17 uit Ingen is aangehouden voor een gewelddadige woningoverval in Lienden, 26 januari vorig jaar.

Een man en een vrouw werden 's avonds in een huis aan De Hofstede overvallen door twee mannen en een vrouw. De man werd bespoten met pepperspray en werd geschopt en geslagen. Hij hield er gebroken en gekneusde ribben, een wond op zijn hoofd, een blauw oog en schaafwonden over zijn hele lijf aan over. De overvallers gingen er zonder buit vandoor.

In het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland werd diverse keren aandacht aan de zaak besteed. De bewoners deden hun verhaal voor de camera en er werden bewakingsbeelden getoond.

De vrouw werd herkend. Het bleek een meisje van 17 uit Ingen te zijn. Ze zit vast. De politie probeert te achterhalen wie de andere verdachten zijn.

