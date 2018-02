Beuningse politiek tegen ambtelijke fusie

BEUNINGEN - De Beuningse politieke partijen zien er niets in om als gemeente aan te haken bij de ambtelijke fusie van Druten en Wijchen. Dat kwam naar voren tijdens het verkiezingsdebat dat RN7 maandag organiseerde in samenwerking met Omroep Gelderland.

In de verkiezingsbus van Omroep Gelderland, die stond op het Mauritsplein in Beuningen, discussieerden vier kandidaat-raadsleden over het onderwerp 'gemeentelijke samenwerking'.

Nijmegen niet de voorkeur

Wethouder Piet de Klein namens BN&M, D66-lijsttrekker Roel Kuppens, SP-lijsttrekker Jos Swartjes en CDA-raadslid Rob Martinus gingen er over in gesprek. Als zij zouden moeten kiezen voor een fusie, dan heeft Nijmegen niet de voorkeur, maar dan kiezen alle vier de partijen voor de gemeenten Druten en Wijchen.

Bewoners krijgen inspraak

BN&M wil dat Beuningen zelfstandig blijft. Ook D66 ziet geen enkele noodzaak voor een fusie, zolang Beuningen de dienstverlening aan de burgers goed op orde heeft. 'Momenteel loopt alles prima', zegt Kuppens.

SP en CDA sluiten een gemeentelijke fusie in de toekomst zeker niet uit, maar beide partijen willen wel dat de inwoners hierover uitgebreid inspraak krijgen.