De lente kan beginnen: de meeste lammetjes zijn geboren

De schaapskooi in Ermelo is één van de grootste van Gelderland. Als je de kou en kale bomen wegdenkt, lijkt het er alsof de lente is begonnen. Meer dan honderd dartelende lammetjes in de wei, want de kleinste blijven nog even bij hun moeder in de stal.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Opbrengst valt tegen

Toch valt Derks de opbrengst wat tegen. 'Ik had gehoopt op meer dan 200 lammeren, maar die gaan we niet meer halen.' In totaal zijn er - met nog negen schapen te gaan - 93 rammen en 82 ooien geboren.

De rammen zullen na een maand of vier de kudde verlaten. Zij worden geslacht of kunnen bij een andere kudde volgend jaar voor nieuwe lammetjes gaan zorgen. Ook een aantal oudere schapen zal de kudde verlaten. 'Het is heel belangrijk om een gezonde kudde te houden, daarom hebben we deze nieuwe aanwas hard nodig', legt Derks uit.

Alle nachten aan het werk

Het Veluws heideschaap staat erom bekend dat ze in tegenstelling tot veel andere schapen makkelijk 'aflammeren'. De bevalling verloopt dus meestal vlotjes, toch zijn het drukke tijden voor Marion en haar vrijwilligers. 'Er is altijd één vrijwilliger die iedere nacht om de drie uur komt kijken of er nieuwe lammetjes op komst zijn. Als er iets mis gaat, dan word ik gebeld om te assisteren.'

Gemiddeld krijgen de schapen 1,5 lam per keer, maar of het er één of twee zijn dat wordt bij het aflammeren duidelijk want aan de buitenkant is het niet te voelen hoeveel kleintjes het schaap draagt.

Zwart schaap

Om de soort zuiver te houden en inteelt te voorkomen, ruilen de kuddes van rammen om hun ooien te bevruchten. Toch kan er af en toe een zwart schaap tussen zitten, maar deze mag van Derks zeker blijven. 'Ik vind het echt een geweldig gezicht, dit lam wordt positief gediscrimineerd.'

Op 24 maart wordt de komst van de lammetjes gevierd met een speciale lammetjesdag. De kudde is nu ook te bezoeken.