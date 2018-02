Zelhem praat over toekomst van de bieb

ZELHEM - Inwoners van Zelhem praten dinsdagavond met de gemeente over de toekomst van de plaatselijke bibliotheek. Eerder voerden de inwoners al actie voor het behoud van de bieb in de dorpsboerderij en haalden zij duizenden handtekeningen op.

'Een bibliotheek van de toekomst hoort in een pand dat daarbij past en bij voorkeur geschikt is om huisvesting te delen met één of meer andere maatschappelijke voorzieningen. Het huidige pand is minder geschikt vanwege onder meer de staat', stelt de gemeente.

'Wij helpen de bibliotheek bij de zoektocht naar een nieuwe locatie in het dorp. Om met de Zelhemse bevolking van gedachten te wisselen over wat voor hen belangrijk is, organiseren we samen met de bibliotheek de bijeenkomst.'



De plannen zorgden voor onrust in Zelhem, waarna inwoners in actie kwamen. Een petitie leverde zo'n 2500 handtekeningen op. 'Meer dan het aantal waar we op gehoopt hadden', stelde initiatiefnemer Johan de Boer bij de overhandiging aan het college.



De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het Witte Paard 2.0 in Zelhem.