VIDEO Ophef in Buren: VVD haalt verkiezingsborden weg Beeld: RegioTV Tiel

BUREN - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de VVD vorige week sandwichborden geplaatst in de gemeente Buren. Bij de andere partijen is dit niet in goede aarde gevallen. De VVD haalt de borden terug.

Volgens de VVD willen de overige partijen dat de borden verwijderd worden, omdat acht jaar geleden is afgesproken dat er niet meer wildgeplakt zou worden. Er werden 70 borden geplaatst, verspreid over alle kernen. RegioTV Tiel maakte een video over de ophef: De partij stelt: 'Om deze verkiezingen niet te laten vertroebelen door onmin en de focus te houden op de inhoud van de campagne - in de gemeente Buren spelen immers belangrijkere zaken dan posters plakken - zullen wij de borden verwijderen.' Plekje vrij? De VVD Buren stelt voor om voortaan, voor aanvang van de campagnes, met alle partijen om tafel te gaan zitten om bestaande afspraken te evalueren en opnieuw vast te leggen. De liberalen doen ook een oproep: 'Wij willen onze inwoners en ondernemers vragen om onze ‘dakloze’ borden op te vangen voor de laatste weken tot aan de verkiezingen. Wie heeft er voor ons een plekje vrij?' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl