Update: Rijnstate stopt met opereren en belt patiënten af om stroomstoring

ARNHEM - Het Rijnstateziekenhuis in Arnhem heeft voor maandagmiddag de meeste afspraken afgezegd. Door de stroomstoring worden patiënten met een afspraak op de polikliniek afgebeld en operaties gaan niet door.

Dat geldt voor de poliklinische afspraken in Arnhem, Arnhem-Zuid, Velp en Zevenaar. Rijnstate is telefonisch moeilijk bereikbaar, meldt het ziekenhuis.

Door de storing deden vanmorgen bij het Rijnstateziekenhuis de slagbomen het niet meer. Het ziekenhuis ging over op noodstroom. Operaties in het ziekenhuis waren al uitgesteld.

Zorg niet in gevaar

Rijnstate zegt dat er schade is aan het netwerk, doordat er drie keer een storing in de netstroomvoorziening optrad. Daardoor kunnen verpleegkundigen en artsen niet bij de patiëntendossiers op de polikliniek. De zorg aan patiënten op de ic en de andere verpleegafdelingen is niet in gevaar. Zij zijn aan noodstroom aangesloten.

Verslaggever Gerwin Peelen sprak eerder met woordvoerder van Rijnstate Maaike de Ridder:

