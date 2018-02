Uitnodiging: politiek debat in Nunspeet

NUNSPEET - Tijdens de campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de BedrijvenKring Nunspeet een lijsttrekkersdebat. De lijsttrekkers zullen op 7 maart vanaf 20.00 uur hun standpunten verdedigen.

Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. De Hoeve van Nunspeet is het decor van het debat. De avond wordt gevuld met debatrondes en discussies. Er zullen diverse thema’s behandeld worden.

Deelnemende lijsttrekkers zijn: Henk Junte (ABN), Koos Meijer (CDA), Ingrid Slaa (Christenunie), John Nijhuis-Pollack (De Partij), Martin Mol (Gemeentebelang), Andre Timmerman (PvdA/GroenLinks), Chris Stoffer (SGP) en Jeroen Snaterse (VVD).

Borrel

Na de pauze is het tijd voor vragen vanuit de zaal, waarna er een borrel is voor alle aanwezigen. Als u deze avond wilt bijwonen, dan kunt u zich opgeven voor het lijsttrekkersdebat. Dat kan via de website politieknunspeet.nl.

Het is de vijfde keer dat de BedrijvenKring Nunspeet (BKN) deze avond organiseert.

Via Mediapartner Nunspeet.Nieuws.nl