Heidegrond krijgt nieuwe bestemming op golfbaan: 'win-winsituatie'

ARNHEM - Zo'n 500 vierkante meter grond van de Doorwerthse heide krijgt deze dagen een bijzondere nieuwe bestemming: de Edese Golf Club Papendal in Arnhem.

De heidegrond wordt geschonken door Natuurmonumenten. Die organisatie wil de heide graag vernieuwen, om zo ruimte te geven aan nieuwe vegetatie. Zo wordt de heide op een creatieve manier hergebruikt.

Natuur terug op de baan

De Edese Golf Club Papendal is er maar wat blij mee. 'De baan is nu van oude landbouwgrond, het is mooi voor ons om de natuur te laten terugkeren.' De heide wordt gebruikt voor de moeilijker begaanbare delen van de golfbaan. Er worden twee kranen en vier tractoren met platte wagen gebruikt. Die laatste rijden de grond van Doortwerth naar de golfbaan.

Het was de bedoeling dat het werk vorige week al zou gebeuren, maar toen was de grond in eerste instantie nog te koud, vandaar dat het maandag en dinsdag gebeurt.