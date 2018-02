Overvallen Nijmegen: 'Ga 's avonds maar even niet naar een afgelegen pinautomaat'

'De politie zit er vol op met extra mensen', benadrukt Bruls. 'Het lastige is dat de overvallen heel divers zijn. Vooral pinautomaten, winkels en restaurants vallen op en pizzabezorgpunten. Het lastige van die laatste is dat de overvallen vaak plaatsvinden als de pizzakoeriers de pizza ergens gaan bezorgen. We houden er wel rekening mee dat er samenhang kan zijn, daar richt het politieonderzoek zich ook op.'

'Het is altijd triest voor de mensen die het overkomt', gaat Bruls verder. 'Ik zie wel dat we stappen gaan maken. We gaan meer aan preventie doen en adviseren mensen niet om 's avonds naar een afgelegen pinautomaat te gaan. De rode draad is dat er geloerd wordt op mensen op eenzame plekken. Dat helpt ons wel in de opsporing, want op heterdaad betrappen en alle aanknopingspunten die we hebben opgebouwd, daar kan de politie wat mee. Het geeft mij wel vertrouwen dat een paar van die gasten, hoeveel het er ook zijn, tegen de lamp zullen lopen.'

