Achterhoeke gemeenten sluiten RetailDeal

BREDA - Zes Achterhoekse gemeenten hebben maandag de RetailDeal ondertekend. De RetailDeal is een programma van het ministerie van Economische Zaken om het winkelbestand op peil te houden.

De wethouders van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk ondertekenden de afspraken in het bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Het doel van de gemeenten is het toekomstbestendig maken van de retail in de stads- en dorpscentra.



De samenwerking met ondersteuning vanuit het Rijk richt zich op de thema's lokale transformatie, regionale sturing, huurmarkt, Human Capital Agenda, Kenniscreatie & Innovatie. Doetinchem sloot eerder al een overeenkomst.