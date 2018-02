Deel dit artikel:











Paarden in de vrieskou? Geen paniek, ze kunnen er tegen Foto: Politie Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk

ARNHEM - Veel mensen vinden het zielig: paarden of pony's die in de vrieskou in de wei staan. Maar volgens de politie Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk is dit geen reden tot bezorgdheid. 'De meeste paarden vinden het heerlijk om buiten te staan en paarden kunnen prima tegen kou.'

De dierenpolitie krijgt met regelmaat meldingen over paarden die in de kou staan of geen beschutting hebben. Maar wat veel mensen niet weten, is dat een paard veel beter tegen kou kan dan tegen warmte. 'De vacht van een paard beschermt hen tegen winterse omstandigheden', schrijft de politie op Facebook. Waar u wel op moet letten: Krijgen de dieren in een kaal weiland hooi bijgevoerd?

Hebben de paarden schoon drinkwater?

Hebben de paarden een stukje ondergrond waar zij met de voetjes droog kunnen staan?

En verder uiteraard de algehele conditie van het paard. Oudere paarden tonen soms wat mager of hebben een wat doorgezakte rug. Voor ezels en geiten geldt overigens dat zij altijd een schuilmogelijkheid moeten hebben omdat zij een andere vacht hebben. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl