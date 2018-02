De verkiezingsbus rijdt door: Druten is aan de beurt

DRUTEN - De verkiezingsbus doet vandaag twee locaties aan. Vanmorgen was Beuningen aan de beurt, vanmiddag Druten.

De uitzending vanuit de rode verkiezingsbus wordt verzorgd door RN7. Politici van verschillende partijen schuiven aan en debatteren over bedrijventerrein Westerhout-Zuid. Mag West Maas en Waal een nieuw bedrijventerrein aanleggen als van het Drutense bedrijventerrein nog nagenoeg geen vierkante meter is verkocht? En hoe kan Druten weer hét koopcentrum van het Land van Maas en Waal worden.

Kijk en luister hier mee (tussen 15.00 en 17.00 uur)

Als eersten mochten André Springveld van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid, Dini Uitdehaag (Sociaal Maas en Waal), Gerard Worm van Kernachtig Druten en lijsttrekker André van den Hurk van het CDA met elkaar in debat. Als de concurrentie tussen West Maas en Waal en Druten op het gebied van grond voor bedrijven blijft bestaan, kan dat Druten 4 miljoen euro gaan kosten. Al direct bij de aftrap bleken Dini Uitdehaag en het CDA het optimisme van de andere twee partijen over bedrijventerrein niet te delen.

De kans bestaat dat de provincie over een aantal jaren een gedeelte van Westerhout-Zuid weer een agrarische bestemming geeft, omdat dat stuk leegstaat. Dat kost de gemeente geld. André Springveld heeft er alle vertrouwen in dat het vol komt, maar wil niets vertellen over onderhandelingen met bedrijven. Dini Uitdehaag van Sociaal Maas en Waal wil dan in vertrouwelijkheid geïnformeerd worden, maar daar niets op teruggehoord.

Innovatieve bedrijven

Volgens Kernachtig Druten is er te weinig druk op de ketel gezet, vandaar de leegstand maar ziet alles goed komen. André van den Hurk geeft direct antwoord en houdt vol dat de leegstand handenvol geld kost. Het ondernemersklimaat is in Druten niet 'je van het', zegt hij. Hij wil innovatieve bedrijven en een lagere grondprijs. En geen opslagbedrijven, dat levert geen werkgelegenheid op, zegt Van den Hurk. 'U vertelt sprookjes', verwijt hij de voorstanders van het bedrijventerrein.

Dementievriendelijk

Even tussendoor: op straat vinden de mensen dat er meer rekening met ouderen wordt gehouden. In het verkeer, maar ook als het gaat om eenzaamheid. Sociaal Maas en Waal herkent het probleem en wil graag dat Druten 'dementievriendelijk' wordt. Een ander vindt dat de Drutense lokale partijen teveel in zichzelf gekeerd zijn en te weinig samenwerken. Uiteraard kan het CDA zich daarin vinden en vindt dat Druten moet gaan fuseren met andere gemeenten. Gerard Worm van Kernachtig Druten denkt dat de fusiegemeente Maas en Waal binnen handbereik ligt en daarmee zijn partij over haar schaduw is heen gestapt.

Shoppen

Een ondernemer vindt dat er in Druten meer te beleven moet zijn, aantrekkelijker moet worden voor het winkelend publiek. André van den Hurk van het CDA beaamt dat. Hij vindt ook dat Druten meer op de kaart moet worden gezet. Ook Sociaal Maas en Waal vindt dat Druten leuk om te shoppen moet worden.

Harder aan trekken

Terug naar het bedrijventerrein Westerhout-Zuid: André Springveld is eigenlijk wel blij, dat nog niet alles verkocht is. Hij wil het aantrekken van bedrijven juist spreiden. Dini Uitdehaag wil dat de gemeente er harder aan gaat trekken om de grond te verkopen. Daar heeft zij in Kernachtig Druten en het CDA een medestander. Sterker nog, eigenlijk vindt wethouder Springveld van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid dat ook.

Toen keerde het onderwerp het centrum van Druten terug op de agenda.