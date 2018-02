Steven Rooks opent Elfstedentocht voor dialysepatiënten

ARNHEM - Patiënten op de dialyseafdeling van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem rijden vanaf dinsdag de Elfstedentocht. Niet op de schaats, maar op een bedfiets. Terwijl ze dialyseren, kunnen ze via een computerscherm virtueel een deel van het parcours van de Elfstedentocht afleggen. Oud-wielrenner Steven Rooks opent deze bijzondere fietsactiviteit.

De Elfstedentocht is onderdeel van een crowdfundingsactie, die in samenwerking met het Rijnstate Vriendenfonds wordt gehouden. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de aanschaf van twee fietslabyrinten voor de dialyseafdelingen in Arnhem en Zevenaar.

Een fietslabyrint is een bedfiets met bijbehorend computerscherm. Het fietslabyrint dat nu wordt gebruikt, is geleend. 'Dialysepatiënten moeten minimaal drie dagen per week een dagdeel in het ziekenhuis zijn', vertelt dialyseverpleegkundige Daphne Jurriëns. 'Ze voelen zich vaak ziek en zwak. Een stukje fietsen buiten is er niet meer bij. Met een fietslabyrint op de dialyseafdeling kunnen we dit toch een beetje mogelijk maken.'

Voordelen

Bewegen tijdens het dialyseren maakt de dialysebehandeling bovendien effectiever, stelt Rijnstate. De bloeddruk daalt minder, de patiënt heeft minder last van kramp, minder botontkalking en voelt zich fitter. Daarnaast zorgt het fietsen voor de nodige afleiding en ontspanning. De tijd gaat sneller en het fietslabyrint biedt de mogelijkheid om toch nog een stukje van Nederland of andere landen te zien.

'We willen graag drie fietslabyrinten aanschaffen', zegt collega Jenny Bakker en initiatiefnemer van de actie. 'In totaal kost dat echter 15.000 euro. We hebben al 2.500 euro van het Rijnstate Vriendenfonds gekregen. De rest willen we met crowdfunding bijeen krijgen. En lukt het ons om zo minimaal 5000 euro te werven, dan doneert het Vriendenfonds nogmaals 2500 euro.'

Een aantal verpleegkundigen heeft al aan de nieuwjaarsloop van het ziekenhuis meegedaan om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor de crowdfundingsactie.