Teus Eenkhoorn nieuwe directeur Openluchtmuseum Foto: Openluchtmuseum

ARNHEM - Teun Eenkhoorn is vanaf 1 juni 2018 de nieuwe directeur van het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat maakte het park maandag bekend. Eenkhoorn neemt het stokje over van Willem Bijleveld, die met pensioen gaat.

Teus Eenkhoorn had eerder verschillende functies bij onder andere GG&GD Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en het Koninklijk instituut voor de Tropen. Sinds 2010 is hij directeur van de Reinwardt Academie. ’Ik zie het als mijn taak om het museum verder te laten groeien op een manier die aansluit bij de koers die de laatste jaren is ingezet door mijn voorganger. Ik ben er trots op dat ik vanaf 1 juni een bijdrage mag gaan leveren aan dit bijzondere museum’, schrijft Eenkhoorn. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is het grootste museum buiten de Randstad met jaarlijks ruim 550.000 bezoekers. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl