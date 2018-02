Grote stroomstoring Arnhem en omgeving is voorbij

In de Arnhemse wijk Presikhaaf botsten twee auto's op elkaar, mogelijk doordat de verkeerslichten niet werkten.

Foto: Roland Heitink

Foto: Roland Heitink

Rond 15.30 uur was de stroomstoring volgens Liander nagenoeg verholpen. Zo'n 4000 huishoudens in Presikhaaf moesten nog een uurtje langer wachten.

De oorzaak volgens de netbeheerder is een 'spontane storing' in Presikhaaf.

Het Rijnstateziekenhuis meldde 's middags op Twitter dat alle operaties zijn afgeblazen. Patiënten met een afspraak in de polikliniek worden afgebeld, ook die afspraken gaan niet door.

Op Radio Gelderland sprak Frank van Dijk met woordvoerders van Liander en het ziekenhuis in Arnhem:

Leerlingen naar huis gestuurd

Het Beekdal Lyceum in Arnhem schortte aan het begin van de middag de rest van de lessen op. De kluisjes konden door de stroomstoring ook niet meer open. Leerlingen moesten daardoor zonder jassen en boeken naar huis. De school toont begrip voor het niet-maken van het huiswerk voor dinsdag, omdat leerlingen niet bij hun schoolspullen in de kluisjes konden.

Hogeschool Arnhem-Nijmegen meldde op Twitter:

Minder water

De stroomstoring leidde tot verminderd mobiel bereik. En had gevolgen voor de watervoorziening, meldde waterbedrijf Vitens.

Boodschappen doen ging niet, waaronder bij de Lidl in Velp.

De Lidl in Velp is gesloten. Foto: Omroep Gelderland

Geen operaties in Rijnstate

Bij het Rijnstateziekenhuis in Arnhem deden de slagbomen het niet meer. Het ziekenhuis ging over op noodstroom. Operaties in het ziekenhuis waren al uitgesteld. Tegen 17.30 uur meldde een woordvoerster dat de stroom weer terug was.

Verslaggever Gerwin Peelen sprak met woordvoerder van Rijnstate, Maaike de Ridder:

Minder treinen

Tussen Arnhem Centraal en Zevenaar rijden weer treinen, meldt Arriva. En ook op het spoor tussen Arnhem en Zutphen neemt de vertraging af. Vanaf 15.30 uur rijden de treinen weer normaal.

De internationale trein ICE van en naar Amsterdam mijdt Arnhem Centraal en rijdt om. De trolleybussen in Arnhem rijden op hun noodvoorziening.

Ook Omroep Gelderland was getroffen.

Op een aantal plekken in het getroffen gebied waren meldingen van mensen die vastzaten in de lift. Een brandweerwoordvoerder ging er om 13.00 uur van uit dat iedereen was bevrijd.

Supermarkten in de regio waren gesloten. Even voor 15.30 uur was de Jumbo aan de Rosendaalseweg in Arnhem nog steeds dicht.

Ook andere bedrijven waren gedupeerd. Emanuel Meijer van Kennisbouw bv in Arnhem zegt: 'We konden na de stroomstoring de laptops niet opstarten en op de zaak geen bezoekers ontvangen, omdat de schuifdeuren het niet meer deden. En koffie konden we ook niet zetten. Het leek wel het stenen tijdperk', aldus Meijer.

