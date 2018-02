Noren halen wrakstuk vliegtuig op uit Putten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Putten vooral bekend door de razzia in oktober 1944. Maar op een steenworp afstand van die plek speelde zich nog een tragische gebeurtenis af waar maar weinig mensen van af weten. Het is de crash van de Noorse vlieger Olaf Ragnar Wagtskjold.

Crash

Op 28 februari 1945 rond 8.30 uur voerde de Noorse vlieger en 2e luitenant Wagtskjold met zijn Spitfire van het Noorse 332 Squadron een aanval uit op een Duits luchtafweergeschut dat in de buurt van de spoorwegovergang aan de Nijkerkerstraat stond. Het toestel raakte bij deze aanval de boomtoppen in de buurt van landgoed De Oldenaller en stortte vroegtijdig neer.

Wrakstuk gevonden

Bij toeval troffen medewerkers van Natuurmonumenten jaren later op de plek van de crash een groot stuk aluminium aan in een sloot. Gezien de vindplaats was het al snel duidelijk dat het stuk aluminium afkomstig is van Olufs vliegtuig.

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen neemt het wrakstuk tijdelijk in bewaring.

Expositie in Oslo

De Noorse schrijver en onderzoeker Cato Guhnfeldt is één van de mannen die maandag speciaal afreisde naar Putten. Hij houdt zich bezig met het vastleggen, bezoeken en in kaart brengen van alle Noorse vliegers die in Nederland zijn omgekomen. In Oslo hebben ze een vaste expositie ter nagedachtenis aan de Noorse vliegers. Het wrakstuk dat in Putten is gevonden zal daar een prominente rol in krijgen.