Heerewaarden in Maasdriel: een thema-avond door D66

HEEREWAARDEN - D66 Maasdriel houdt dinsdag 27 februari een bijeenkomst met als thema ‘De rol van Heerewaarden in de gemeente Maasdriel’.

Belangstellenden uit de gemeente en in het bijzonder inwoners uit Heerewaarden zijn welkom in MFC De Steen. De aanvang is 19.30 uur. Onder leiding van Michiel de Raaf, nummer 3 op de lijst van D66 Maasdriel, zal de avond plaatsvinden.

Speerpunten

De partij gaat in gesprek met inwoners over tal van thema’s, waaronder D66-speerpunten als blijvende steun voor het pas geopende multifunctioneel centrum, de betrokkenheid van het dorp bij de rest van de gemeente, plannen voor (eco)toerisme, gecombineerd met cultuurhistorie en het op peil houden van leefbaarheid in een kleine kern.

Entree van de avond is gratis. Er wordt gezorgd voor een kop koffie of thee.

Foto: Michiel de Raaf, D66